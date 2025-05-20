Зеленский ответил, согласится ли на нейтральный статус Украины, ради мира

Глава украинского государства Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос турецкого журналиста относительно статуса Украины как внеблокового государства на переговорах, но дал понять, что это не будет темой для обсуждения.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Что касается статуса – у Украины есть статус, он в конституции Украины, там все написано. Я уверен, что конституцию Турции вы знаете, если будет время — можете немного почитать и украинскую", — сказал глава украинского государства, отвечая на вопрос, будут ли обсуждать на переговорах нейтральный статус Украины и невступление в НАТО, как того требует Российская Федерация.

Стоит напомнить, осенью 2018 года президент Петр Порошенко предложил внести изменения в конституцию и закрепить курс Украины на вступление в Европейский Союз и членство в НАТО. Конституционный суд дал положительное заключение.

Уже 7 февраля 2019 года одобренный Конституционным судом законопроект о закреплении курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию был поддержан депутатами Верховной Рады.

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"Это конституционная обязанность моя, это обязанность наших военных, защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас есть оккупированные территории из-за агрессии. И никто сдавать свои земли, свои территории, своих людей не будет", — сказал Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия не соглашается на прекращение огня перед переговорами о мире для продвижения на поле боя и получения уступок со стороны Украины и Запада. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).



