Зеленский ответил, собирается ли извиняться и вернется ли в Белый дом после спора с Трампом

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что сделал что-то неправильное или оскорбил президента США Дональда Трампа во время их встречи в Вашингтоне.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News
Когда журналист спросил его, готов ли он извиниться перед Трампом и народом США, Зеленский ответил:
"Я уважаю президента и народ США, но я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Мы партнеры, мы очень близки партнеры, и мы должны быть честными".
Также украинский президент подчеркнул, что просто прекращение огня без надлежащих гарантий безопасности не является приемлемым вариантом для Украины.
Журналист также поинтересовался, вернулся бы президент Украины в Белый дом прямо сейчас, если бы имел такую возможность.
"Нет", – ответил Зеленский.
На вопрос, был ли конфликт в Белом доме заранее спланирован, Зеленский ответил, что не знает.
По дальнейшим действиям Украины после переговоров в Вашингтоне он отметил:
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после скандала Трамп впервые ответил, готов ли снова говорить с Зеленским. Президент США Дональд Трамп, комментируя неудачные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по добыче минералов, заявил, что украинский лидер не готов к миру и настроен на продолжение войны. Об этом он сообщил журналистам перед посадкой в свой вертолет, а его брифинг транслировал американский телеканал FOX NEWS.Во время выступления Трамп неоднократно отмечал, что у Зеленского "нет карт" на руках. Журналисты спросили его, каким, по его мнению, должно быть поведение Зеленского.
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