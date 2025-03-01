Зеленский ответил, собирается ли извиняться и вернется ли в Белый дом после спора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что сделал что-то неправильное или оскорбил президента США Дональда Трампа во время их встречи в Вашингтоне.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News

"Мы благодарны с самого начала. Мы стратегические партнеры, несмотря на сложные разговоры. Никто не хочет завершения войны больше, чем мы. Я думаю, что мы должны быть на одной стороне, и это очень важно – остановить Путина. Этот диалог должен бы состояться раньше, чтобы понимать, где мы находимся", – сказал Зеленский.

Когда журналист спросил его, готов ли он извиниться перед Трампом и народом США, Зеленский ответил:

"Я уважаю президента и народ США, но я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Мы партнеры, мы очень близки партнеры, и мы должны быть честными".

Также украинский президент подчеркнул, что просто прекращение огня без надлежащих гарантий безопасности не является приемлемым вариантом для Украины.

"Украина стремится к миру, и мы готовы к дипломатии и переговорам. Но я всегда говорил, что нам нужен честный мир. Мы готовы к миру, но должны находиться в сильной позиции. Мы должны быть уверены, что наша армия сильна, а наши союзники остаются с нами", – заявил Зеленский.

Журналист также поинтересовался, вернулся бы президент Украины в Белый дом прямо сейчас, если бы имел такую возможность.

"Нет", – ответил Зеленский.

На вопрос, был ли конфликт в Белом доме заранее спланирован, Зеленский ответил, что не знает.

По дальнейшим действиям Украины после переговоров в Вашингтоне он отметил:

"США хотели этого соглашения. Мы также не против. Это соглашение готовилось несколько недель, и я думаю, что страны должны его подписать. Это могут сделать министры, нужно обсудить следующие шаги".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после скандала Трамп впервые ответил, готов ли снова говорить с Зеленским. Президент США Дональд Трамп, комментируя неудачные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по добыче минералов, заявил, что украинский лидер не готов к миру и настроен на продолжение войны. Об этом он сообщил журналистам перед посадкой в свой вертолет, а его брифинг транслировал американский телеканал FOX NEWS.

Во время выступления Трамп неоднократно отмечал, что у Зеленского "нет карт" на руках. Журналисты спросили его, каким, по его мнению, должно быть поведение Зеленского.