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Лиля Воробьева
Украина получила от международных партнеров рекомендации по возможному снижению мобилизационного возраста. Однако президент Владимир Зеленский в разговоре с изданием Le Parisien подчеркнул, что ключевым фактором в современной войне является возраст мобилизованных, а технологический уровень вооруженных сил.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Президент подчеркнул, что в современных условиях война зависит не только от численности армии, но и ее способности применять высокотехнологичное оружие.
По мнению Зеленского, призывы к снижению призывного возраста являются скорее политическими маневрами, чем реальными рекомендациями. Он подчеркнул, что успеваемость армии зависит от ее технологического превосходства, а не только от физической силы мобилизованных.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный Дмитрий Бабкин считает, что мобилизационный возраст в Украине будет снижен. По его мнению, такое решение будет принято под давлением обстоятельств или западных союзников.
При этом, как подчеркнул военный Николай Ворошнов "Канада" в Фейсбуке, правда в том, что молодому бойцу проще научить и мотивировать. Кроме того, он физически более вынослив бойцов, которым сорок и более лет.
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