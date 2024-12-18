

Украина получила от международных партнеров рекомендации по возможному снижению мобилизационного возраста. Однако президент Владимир Зеленский в разговоре с изданием Le Parisien подчеркнул, что ключевым фактором в современной войне является возраст мобилизованных, а технологический уровень вооруженных сил.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"У нас мобилизационный возраст с 25 лет. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что 'давайте снижайте возраст мобилизации'. Я считаю, что сегодня это не честный разговор. Я это публично и не публично лидерам говорил. Просто это не честно. Современная война другая", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в современных условиях война зависит не только от численности армии, но и ее способности применять высокотехнологичное оружие.

"Это не только о траншеях. Это не просто в окопе с автоматом. Это современное оружие, дроны и артиллерия, дальнобойное оружие, это авиация. Без прикрытия неба как можно штурмовать и идти вперед? И лидеры это знают", — добавил глава государства.

По мнению Зеленского, призывы к снижению призывного возраста являются скорее политическими маневрами, чем реальными рекомендациями. Он подчеркнул, что успеваемость армии зависит от ее технологического превосходства, а не только от физической силы мобилизованных.

"Понятно, что чем младше человек, тем он физически сильнее. Но для меня важно сохранить жизнь наших людей, нашей молодежи. Поэтому очень важно прежде всего обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного. Все же технологичность сегодня – это номер один" .Война – это не Первая мировая, это не рукопашный бой. давать лицензии", — пояснил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный Дмитрий Бабкин считает, что мобилизационный возраст в Украине будет снижен. По его мнению, такое решение будет принято под давлением обстоятельств или западных союзников.

При этом, как подчеркнул военный Николай Ворошнов "Канада" в Фейсбуке, правда в том, что молодому бойцу проще научить и мотивировать. Кроме того, он физически более вынослив бойцов, которым сорок и более лет.

