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Зеленский ответил, пойдет ли на уступки РФ, чтобы закончить войну в этом году

Зеленский заявил, что для Украины важен мир, но и необходимы "серьезные гарантии безопасности"

10 января 2025, 21:42
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Лиля Воробьева

  Основной целью Украины остается получение гарантий безопасности и завершение войны с Россией в 2025 году. Президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, что уступки агрессору лишь усилят риски для Украины и Европы, а остановить Владимира Путина нужно уже сейчас.

Зеленский ответил, пойдет ли на уступки РФ, чтобы закончить войну в этом году

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы стремимся к миру больше всех, ведь несем наибольшие потери — прежде всего среди людей. Однако важно достичь реальных гарантий безопасности, как для Украины, так и для всей Европы. Это должна быть защита от агрессии, которая не повторится, как это произошло после оккупации Крыма в 2014-м, а затем в 2015 году", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что мечта Украины — международные гарантии безопасности и завершение войны в 2025 году.

"В этом году мы хотим получить гарантии и закончить войну. Мы сделаем для этого все возможное", — отметил глава государства.

Зеленский также предостерег, что Путин не остановится на Украине, поскольку руководствуется исключительно силовой политикой. По его словам, российский диктатор и его народ должны понести серьезные потери, чтобы избежать новых волн агрессии.

"Путин должен почувствовать, что эта война для него болезненна и дорога. Его народ также должен понять, что подобные действия будут иметь серьезные последствия. Это единственный способ предотвратить новую агрессию", — заявил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что уступки посредством передачи территорий России только подтолкнут Путина к новым захватническим действиям.

"Если сейчас отдать территории, он будет только радоваться. Скажет: 'Хорошо, нам нужно еще год-два, и мы вернемся с новой волной'. Его следующей целью станет Европа. Путин стремится войти в историю как человек, расширяющий территории и которую невозможно победить. Это его больное желание", — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что юридическое признание оккупации украинских территорий противоречит международному праву и создаст опасный прецедент.

"Мы не можем признавать оккупацию. Это юридически невозможно, ведь тогда он пойдет дальше, на другие государства. Вы это увидите — не дай Бог, но увидите. Его цель — полное влияние на европейский континент", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский провел важную встречу с Мэлони. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 9 января прибыл в Италию, где провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони. По словам Владимира Зеленского, среди ключевых тем его переговоров с Джорджей Мелони были укрепление безопасности, реагирование на глобальные события и подготовка к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме.



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