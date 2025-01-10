Зеленский ответил, пойдет ли на уступки РФ, чтобы закончить войну в этом году

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Лиля Воробьева
Основной целью Украины остается получение гарантий безопасности и завершение войны с Россией в 2025 году. Президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, что уступки агрессору лишь усилят риски для Украины и Европы, а остановить Владимира Путина нужно уже сейчас.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Президент подчеркнул, что мечта Украины — международные гарантии безопасности и завершение войны в 2025 году.
Зеленский также предостерег, что Путин не остановится на Украине, поскольку руководствуется исключительно силовой политикой. По его словам, российский диктатор и его народ должны понести серьезные потери, чтобы избежать новых волн агрессии.
Президент выразил уверенность, что уступки посредством передачи территорий России только подтолкнут Путина к новым захватническим действиям.
Президент также подчеркнул, что юридическое признание оккупации украинских территорий противоречит международному праву и создаст опасный прецедент.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский провел важную встречу с Мэлони. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 9 января прибыл в Италию, где провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони. По словам Владимира Зеленского, среди ключевых тем его переговоров с Джорджей Мелони были укрепление безопасности, реагирование на глобальные события и подготовка к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме.
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