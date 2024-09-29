Зеленский ответил по требованию спикера Палаты представителей уволить посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует обсуждать вопрос отзыва украинской послыни в США Оксаны Маркаровой со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Об этом он сказал в интервью Fox News .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Ранее Джонсон обратился к Зеленскому с требованием уволить Маркарова из-за организации визита украинского президента в Пенсильванию, где его сопровождали исключительно представители Демократической партии. Это вызвало недовольство среди республиканцев, считающих, что визит должен быть более сбалансированным с политической точки зрения.

Отвечая на вопрос о возможном изменении украинского посла, Зеленский подчеркнул, что будет обсуждать такие вопросы исключительно со спикером украинского парламента, как того требует Конституция Украины, а не с иностранными политиками.

"Я президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны. Такова Конституция. Я не могу обсуждать это со спикером Джонсоном, со всем уважением", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пикер Палаты представителей США назвал причину, почему встреча с Зеленским так и не состоялась. Президент Украины Владимир Зеленский не встретится со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Спикер заявил, что из-за занятости не смог запланировать встречу.

Спикер во время общения с журналистами заявил, что не смог запланировать встречу с Зеленским в четверг, 26 сентября, когда тот приедет в Вашингтон из-за своей занятости.

При этом Джонсон уточнил, что если бы встреча все же состоялась, то обсудил бы с украинским лидером ситуацию, связанную с послом Украины Оксаной Маркаровой. Джонсон выразил обеспокоенность, назвав недавние события "ужасающими".

