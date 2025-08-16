logo

Зеленский ответил на ультиматум Трампа по выходу ВСУ из Донбасса
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ответил на ультиматум Трампа по выходу ВСУ из Донбасса

По информации Reuters, Зеленский отказался отдать весь Донбасс России во время разговора с Трампом

16 августа 2025, 20:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский отказался отдавать Донбасс во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают источники Reuters.

Зеленский ответил на ультиматум Трампа по выходу ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Авторы публикации отмечают, на саммите на Аляске российский диктатор Владимир Путин несколько раз акцентировал Дональду Трампу, что Кремль требует, чтобы украинское руководство отдало приказ украинской армии выйти со всей территории Донецкой области. В то же время источники Reuters сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп передал ему это требование, предложив заморозить фронт при таких условиях. На это предложение Владимир Зеленский сразу же ответил отказом.

В издании также добавили, что Зеленский также подчеркнул, что его взгляды не изменились и он, как и ранее хотел бы встретиться с Путиным, однако требует надежных гарантий безопасности. В свою очередь европейские лидеры поддержали Украину и заявили о планах усилить санкции против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча на Аляске Дональда Трампа и Владимира Путина резко изменила позицию американского президента. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами глава Белого дома заявил, что он лично поддерживает идею передачи россиянам неоккупированных украинских территорий, ради достижения мира. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто выиграл от встречи на Аляске: что это значит для Украины.

Ранее "Комментарии" писали – в США назвали новую дату, когда может закончиться война в Украине.




