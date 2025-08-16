Зеленский ответил на ультиматум Трампа по выходу ВСУ из Донбасса

Глава украинского государства Владимир Зеленский отказался отдавать Донбасс во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают источники Reuters.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Авторы публикации отмечают, на саммите на Аляске российский диктатор Владимир Путин несколько раз акцентировал Дональду Трампу, что Кремль требует, чтобы украинское руководство отдало приказ украинской армии выйти со всей территории Донецкой области. В то же время источники Reuters сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп передал ему это требование, предложив заморозить фронт при таких условиях. На это предложение Владимир Зеленский сразу же ответил отказом.

В издании также добавили, что Зеленский также подчеркнул, что его взгляды не изменились и он, как и ранее хотел бы встретиться с Путиным, однако требует надежных гарантий безопасности. В свою очередь европейские лидеры поддержали Украину и заявили о планах усилить санкции против России.

