Зеленский ответил на сообщение об "обмене украинской территории" и сделал новое заявление о переговорах с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятные переговоры с Кремлем и исключил возможность "обмена чего-либо" на украинскую территорию.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В ходе пресс-конференции в Нидерландах Владимир Зеленский подчеркнул, что единственным документом, который может стать основой для переговоров есть формула мира. Также он исключил "обмена чего-либо" на территории Украины.

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"У нас есть формула мира. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, к реализации уже присоединились 63 страны.

Глава государства подчеркнул, что следует восстановить справедливость и привлечь руководство Кремля к ответственности за все совершенные преступления, в том числе и избиение Боинга рейсом MH-17.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Нидерландов назвал еще одну страну, которая передаст истребители F-16 для Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды совместно с Данией предоставят Украине истребители F-16. Об этом нидерландский политик сообщил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Марк Рютте рассказал, что в мае Нидерланды дали согласие обучать украинских пилотов на западных истребителях F-16, которые впоследствии были отправлены в Украину. По словам Рютте, обучение невозможно в случае отсутствия боевых самолетов, поэтому его страна совместно с Данией отправят F-16 в Украину.

Под условиями Рютте подразумевает окончание обучения украинских пилотов и инженеров, которые смогли бы стать обслуживающим персоналом для поддержки западных самолетов в Украине.

