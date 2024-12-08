Зеленский ответил на призыв Трампа о немедленном прекращении огня и начале переговоров

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, призвавшего к "немедленному прекращению огня". По словам Зеленского, остановка огня не может быть без гарантий безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что войну в Украине не закончить обычным договором, ведь без гарантий долгосрочного мира Россия будет и дальше совершать агрессию.
Президент Украины прямо называет российского диктатора Владимира Путина "больным на войну" указав, что тот начал свою карьеру с войны против Чечни и продолжил другими вторжениями, в частности в Грузию и Украину. По словам Зеленского, Путина можно остановить только силой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы "заключить соглашение" для окончания войны. По его словам, следует "немедленно прекратить огонь и начать переговоры", ведь Украина лишилась 400 тысяч солдат. Трамп добавил, что хорошо знает Путина и призвал его "действовать".
Также "Комментарии" писали, что Зеленский официально назвал точные потери Украины на войне.
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