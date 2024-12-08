Зеленский ответил на призыв Трампа о немедленном прекращении огня и начале переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, призвавшего к "немедленному прекращению огня". По словам Зеленского, остановка огня не может быть без гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что войну в Украине не закончить обычным договором, ведь без гарантий долгосрочного мира Россия будет и дальше совершать агрессию.

"Не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", — сказал Зеленский.

Президент Украины прямо называет российского диктатора Владимира Путина "больным на войну" указав, что тот начал свою карьеру с войны против Чечни и продолжил другими вторжениями, в частности в Грузию и Украину. По словам Зеленского, Путина можно остановить только силой.

"Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится — это Америка и единство мира", — объясняет президент и добавляет, что "война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы "заключить соглашение" для окончания войны. По его словам, следует "немедленно прекратить огонь и начать переговоры", ведь Украина лишилась 400 тысяч солдат. Трамп добавил, что хорошо знает Путина и призвал его "действовать".

Также "Комментарии" писали, что Зеленский официально назвал точные потери Украины на войне.