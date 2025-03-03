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Зеленский ответил на критику Трампа

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен "настоящий мир" и украинцы хотят этого больше всего

3 марта 2025, 21:25
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Лиля Воробьева

После новых обвинений президента США Дональда Трампа глава государства Владимир Зеленский заявил, что стремится к установлению мира как можно скорее.

Зеленский ответил на критику Трампа

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом глава государства написал в соцсетях.

"Мы продолжаем нашу работу с партнерами. Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время. Очень важно, что мы пытаемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной и направленной на окончание этой войны как можно быстрее", – пишет Зеленский.

По словам президента, Украине нужен "настоящий мир" и украинцы хотят этого больше, потому что война разрушает города и села, гибнут наши люди.

Также Зеленский снова упомянул о гарантиях безопасности.

"Нам нужно остановить войну и обеспечить безопасность. Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен – как можно скорее", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру.

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

“Это худшее заявление, которое могло быть сделано Зеленским, и Америка долго этого терпеть не будет! Это то, о чем я говорил. Этот парень не хочет мира пока его поддерживает Америка, и Европа, на встрече, которую они провели с Зеленским, прямо заявили, что они не могут выполнить эту работу без США. По-видимому, это не очень хорошее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. Что они думают?”, – отметил Трамп.



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