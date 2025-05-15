Зеленский ответил Лаврову по поводу требования встретиться с Путиным

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на упрек главы МИД РФ Серия Лаврова о том, что якобы Путину был поставлен ультиматум, чтобы он прибыл в Турцию на переговоры.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Напомним , что в России произошла истерика из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно делегации России, которую отправил Путин, а сам не приехал.
Лавров вообще удивился, чего Путин должен ехать на переговоры по прекращению войны, которую он сам и начал.
"Сначала Зеленский делал какие-то там заявления, чтобы Путин прибыл лично… ну жалкий человек, всем понятно, кроме, наверное, его самого, и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо вести себя и нужные переговоры. Кстати, Запад последние три-четыре дня отодвинул слово "перемирие" назад", – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
А его представительница Мария Захарова после брифинга Владимира Зеленского в Анкаре впала в истерику и начала оскорблять президента Украины в прямом эфире.
"Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, имеющих не просто базовое образование – ученые степени, заслуги перед отечеством, которые своим трудом доказали уровень профессионализма. Он так их называет? Бутафорией? Да кто он? На каком основании человек, пришедший к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях в него вложенных, только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще может усомниться в профессиональном уровне кого бы то ни было. Это человек, не имеющий права так говорить о высших профессионалах своего дела", – заявила Захарова.
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