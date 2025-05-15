Зеленский ответил Лаврову по поводу требования встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на упрек главы МИД РФ Серия Лаврова о том, что якобы Путину был поставлен ультиматум, чтобы он прибыл в Турцию на переговоры.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Я никаких предложений Путину не делал. Мы все восприняли, что он предлагает прямые переговоры… потому что не хотел прекращения огня. Он может не встречаться, а просто сказать "ок, будет прекращение огня". Как было на Пасху", — заявил президент.

Напомним , что в России произошла истерика из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно делегации России, которую отправил Путин, а сам не приехал.

Лавров вообще удивился, чего Путин должен ехать на переговоры по прекращению войны, которую он сам и начал.

"Сначала Зеленский делал какие-то там заявления, чтобы Путин прибыл лично… ну жалкий человек, всем понятно, кроме, наверное, его самого, и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо вести себя и нужные переговоры. Кстати, Запад последние три-четыре дня отодвинул слово "перемирие" назад", – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

А его представительница Мария Захарова после брифинга Владимира Зеленского в Анкаре впала в истерику и начала оскорблять президента Украины в прямом эфире.

"Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, имеющих не просто базовое образование – ученые степени, заслуги перед отечеством, которые своим трудом доказали уровень профессионализма. Он так их называет? Бутафорией? Да кто он? На каком основании человек, пришедший к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях в него вложенных, только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще может усомниться в профессиональном уровне кого бы то ни было. Это человек, не имеющий права так говорить о высших профессионалах своего дела", – заявила Захарова.