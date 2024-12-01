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Зеленский ответил, кто должен сесть за стол переговоров с Россией

Только в этом формате, по словам Зеленского, можно говорить с Россией.

сегодня, 19:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после встречи с новым руководством европейских институций отметил, что Украина видит себя частью системы безопасности НАТО и Европейского Союза. Он подчеркнул важность подхода к любым переговорам с Россией с усиленной международной поддержкой, включающей оружие из "Плана победы", дальнобойные ракеты и приглашения в НАТО.

Зеленский ответил, кто должен сесть за стол переговоров с Россией

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский заявил, что главным вызовом в вопросе мирных переговоров является лицо, представляющее российскую сторону. По его словам, если это лицо не стремится к миру и не признает Украину независимым государством, переговоры теряют смысл.

Президент отметил, что замороженный конфликт без должной поддержки Украины приведет к возобновлению агрессии России в будущем, что представляет экзистенциальную угрозу для украинской государственности.

"Мы готовы обсуждать мир только при участии НАТО, ЕС, Украины и России, поскольку видим себя частью этих союзов безопасности", — отметил Зеленский.

Он добавил, что только сильная позиция Украины при поддержке международных партнеров позволит создать условия потенциального диалога и обеспечения долгосрочной безопасности в регионе.

"Самый трудный вопрос, который нам предстоит решать... лицо, которое будет сидеть напротив. И если оно не захочет мира, не захочет видеть Украину в будущем независимой страной, о чем можно договариваться с таким лицом? Такова моя позиция", — добавил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление о сотрудничестве с США . Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что Украина должна прямо работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса". Свое мнение украинский лидер озвучил в интервью Sky News.



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