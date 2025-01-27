Зеленский ответил, есть ли в планах демобилизация

Сейчас, когда идет полномасштабная война, демобилизация украинских военных, защищающих страну, невозможна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio , которое было обнародовано на YouTube-канале Офиса Президента.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Военные имеют ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно. Конечно, нужно работать над качеством этого процесса. Однако есть вопрос: как вернуться домой и не возвращаться на фронт? Конечно, такие запросы существуют. Но это не предусмотрено действующим законом", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что военное положение предполагает мобилизацию как человеческих, так и материальных ресурсов страны.

"Это вызов этой войны. Поэтому нужно максимально ускорить ее завершение, заставив Россию прекратить боевые действия. Сегодня мы обороняемся. Если завтра половина нашей армии пойдет домой, тогда нужно было сдаваться еще в первый день", — заявил президент.

Зеленский уверен, что любая массовая демобилизация украинских защитников предоставит Владимиру Путину возможность одержать победу.

"Если завтра половина армии вернется домой, то Путин убьет нас всех. Всех, кто не сможет убежать за границу. Они нас просто уничтожат. Там, где есть сопротивление, они разрушают все, а людей убивают", — подытожил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский высказался о выводе ВСУ из Курской области . Иногда возникают разговоры о перспективе вывода войск ВСУ из курской области. Но пока это невозможно, потому что военные Вооруженных сил Украины хранят "буфер" в Курской области. Это защищает территорию Сумской и Харьковской области от возможного наступления страны-агрессора.

Глава государства сообщил, что в Украине был проведен ряд военных докладов с командующими, а также разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по ситуации на фронте. Президент подчеркнул, что ключевыми направлениями для украинских сил остаются Донецкая область и районы, где проводятся действия в рамках Курской операции.

