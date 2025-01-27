Зеленский ответил, есть ли в планах демобилизация

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Лиля Воробьева
Сейчас, когда идет полномасштабная война, демобилизация украинских военных, защищающих страну, невозможна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio , которое было обнародовано на YouTube-канале Офиса Президента.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что военное положение предполагает мобилизацию как человеческих, так и материальных ресурсов страны.
Зеленский уверен, что любая массовая демобилизация украинских защитников предоставит Владимиру Путину возможность одержать победу.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский высказался о выводе ВСУ из Курской области . Иногда возникают разговоры о перспективе вывода войск ВСУ из курской области. Но пока это невозможно, потому что военные Вооруженных сил Украины хранят "буфер" в Курской области. Это защищает территорию Сумской и Харьковской области от возможного наступления страны-агрессора.
Глава государства сообщил, что в Украине был проведен ряд военных докладов с командующими, а также разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по ситуации на фронте. Президент подчеркнул, что ключевыми направлениями для украинских сил остаются Донецкая область и районы, где проводятся действия в рамках Курской операции.
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