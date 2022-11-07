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Зеленский ответил, будет ли дальше продолжение национализации предприятий в Украине

Зеленский допустил продолжение национализации в Украине

сегодня, 23:12
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Автор:

Лиля Воробьева

На фоне принятого решения о национализации пяти предприятий, в Украине возможно и дальнейшее прохождение национализации. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения, 7 ноября.

Зеленский ответил, будет ли дальше продолжение национализации предприятий в Украине

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Сегодня было объявлено о решении по некоторым украинским предприятиям. Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени: "Мотор Сич", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Запорізький трансформатор". Это решение продиктовано военной необходимостью и было согласовано на ставке верховного главнокомандующего", – заявил президент.

Глава государства рассказал, что некоторые предприятия из этого списка почти не работали, но теперь все они будут работать на оборону украинского государства. На них у государства уже есть планы, в частности, ремонт, производство техники, обеспечение сил обороны, работа на восстановление инфраструктуры.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что не исключает дальнейших решений в будущем.

"Я не исключаю также других подобных решений", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что предприятия олигархов переходят в собственность государства . 7 ноября стало известно, что "Мотор Сич", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ", Укртатнафта" и "Запоріжжстрасформатор" переходят в собственность государства. Соответствующее решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций предприятий, связанных с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, приняла 6 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что мы видим своеобразную деолигархизацию на практике.



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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/631084262101928/
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