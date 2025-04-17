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Зеленский отреагировал на удар российских дронов по Днепру

Зеленский призвал партнеров Украины больше давить на Путина, чтобы остановить войну.

сегодня, 11:56
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских дронов по Днепру. Зеленский отметил, что Россия атаковала жилую инфраструктуру и нанесла удары по обычным домам, где живут гражданские.

Зеленский отреагировал на удар российских дронов по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Вечером 16 апреля Россия совершила массированный налет беспилотников, большинство которых атаковало Днепропетровскую область. Из-за российского удара по домам погибли три человека, еще десятки пострадали.

"Тяжелая ночь была в Днепре – удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, в общей сложности 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них – девушка, Вероника, только 17 лет ей было… Мои соболезнования родным и близким", — отреагировал Зеленский.

Помимо ударов по Днепру, Россия в очередной раз атаковала дронами Одессу. В результате ударов повреждены жилые дома, церковь и аптека. Пока известно о трех пострадавших. Также Россия нанесла удары авиабомбами в Сумской области и использовала баллистику во время атак в Донецкой и Харьковской областях.

Зеленский призвал международных партнеров больше давить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы спасать жизнь украинцев.

"Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости — это буквально защита жизней. Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал, как закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что россияне рассказали, куда якобы били в Днепре.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13879
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