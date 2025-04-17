Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских дронов по Днепру. Зеленский отметил, что Россия атаковала жилую инфраструктуру и нанесла удары по обычным домам, где живут гражданские.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Вечером 16 апреля Россия совершила массированный налет беспилотников, большинство которых атаковало Днепропетровскую область. Из-за российского удара по домам погибли три человека, еще десятки пострадали.
Помимо ударов по Днепру, Россия в очередной раз атаковала дронами Одессу. В результате ударов повреждены жилые дома, церковь и аптека. Пока известно о трех пострадавших. Также Россия нанесла удары авиабомбами в Сумской области и использовала баллистику во время атак в Донецкой и Харьковской областях.
Зеленский призвал международных партнеров больше давить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы спасать жизнь украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал, как закончится война в Украине.
Также "Комментарии" писали, что россияне рассказали, куда якобы били в Днепре.
Новости