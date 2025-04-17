Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских дронов по Днепру. Зеленский отметил, что Россия атаковала жилую инфраструктуру и нанесла удары по обычным домам, где живут гражданские.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Вечером 16 апреля Россия совершила массированный налет беспилотников, большинство которых атаковало Днепропетровскую область. Из-за российского удара по домам погибли три человека, еще десятки пострадали.

"Тяжелая ночь была в Днепре – удар российских дронов. По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, в общей сложности 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них – девушка, Вероника, только 17 лет ей было… Мои соболезнования родным и близким", — отреагировал Зеленский.

Помимо ударов по Днепру, Россия в очередной раз атаковала дронами Одессу. В результате ударов повреждены жилые дома, церковь и аптека. Пока известно о трех пострадавших. Также Россия нанесла удары авиабомбами в Сумской области и использовала баллистику во время атак в Донецкой и Харьковской областях.

Зеленский призвал международных партнеров больше давить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы спасать жизнь украинцев.

"Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости — это буквально защита жизней. Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал, как закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что россияне рассказали, куда якобы били в Днепре.