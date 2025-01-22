Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа: предложил забрать часть России

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления президента США Дональда Трампа, выразившего территориальные претензии другим странам, которые он хочет присоединить к Соединенным Штатам. По словам Зеленского, Трамп мог бы расширить США благодаря российским территориям.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета в Давосе ответил на вопрос намерений Трампа взять под контроль территории других стран, ведь некоторые государства уже это сделали, в частности Россия. Президент пояснил, что не получил конкретного варианта от Трампа и указал на Россию как страну с большими территориями, которые могли бы стать частью США.

"Я очень осторожен, когда я не слышал какую-то конкретику, с которой я соглашаюсь или не соглашаюсь. Что касается расширения Америки, честно говоря, это были общие слова у президента Трампа… Если у него идея расшириться за счет Российской Федерации, например, то почему нет?" – ответил Зеленский на территориальные претензии Трампа.

Зеленский добавил, что ожидает официального заявления от президента США на которое уже будет реагировать.

"Что касается других шагов по геополитике — сложно пока сказать. Будут какие-то официальные конкретные вещи — мы также будем официально конкретно говорить об этом", — сказал Зеленский.

Напомним, что Дональд Трамп высказал территориальные претензии к Дании, а именно крупнейшему в мире острову Гренландии. Кроме того, Трамп также заявлял, что Канада могла бы стать 51-м штатом США и угрожал вернуть под американский контроль Панамский канал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о четырех важных темах, о которых Трамп промолчал во время своей инаугурации.

Также "Комментарии" писали, что 22 штата США взбунтовалось против Трампа.