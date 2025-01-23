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Зеленский отреагировал на сокращение помощи от США: что будет делать с Трампом

Владимир Зеленский прокомментировал сокращение помощи от США во время президентства Трампа.

сегодня, 11:50
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможности сокращения помощи от США. По его словам, в настоящее время работают украинская и американская команды для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский отреагировал на сокращение помощи от США: что будет делать с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время посещения выставки Your country first-Win with us в Украинском доме на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о подготовке к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Команды будут работать над встречами, будет несколько встреч, разных, командных встреч в первую очередь. А потом будем работать уже над предстоящей встречей с президентом", — сказал президент.

Зеленского также спросили, ожидает ли Украина сокращение помощи от США в войне против России.

"Пока все идет, как идет", – коротко ответил Зеленский.

Последний пакет помощи от США на сумму 500 млн. долларов был выделен 9 января 2025 года. Пока неизвестно, продолжит ли США направлять помощь Украине. Команда Трампа не раз критиковала администрацию Байдена за помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа на Гренландию, Канаду и Панаму и предложил забрать часть России. По его словам, Соединенные Штаты могут расшириться благодаря территориям России.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Бельгии Александре де Кроо, который отвергает идею Трампа по поводу скорых переговоров для окончания войны. Вместо этого бельгийский лидер призывает усилить Украину.



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