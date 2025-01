Зеленский отреагировал на сокращение помощи от США: что будет делать с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможности сокращения помощи от США. По его словам, в настоящее время работают украинская и американская команды для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время посещения выставки Your country first-Win with us в Украинском доме на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о подготовке к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Команды будут работать над встречами, будет несколько встреч, разных, командных встреч в первую очередь. А потом будем работать уже над предстоящей встречей с президентом", — сказал президент.

Зеленского также спросили, ожидает ли Украина сокращение помощи от США в войне против России.

"Пока все идет, как идет", – коротко ответил Зеленский.

Последний пакет помощи от США на сумму 500 млн. долларов был выделен 9 января 2025 года. Пока неизвестно, продолжит ли США направлять помощь Украине. Команда Трампа не раз критиковала администрацию Байдена за помощь Украине.

