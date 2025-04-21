Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского: что о нем сказал

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского Франциска. По словам Зеленского, 88-летний понтифик посвятил свою жизнь Богу, людям и Церкви.

Папа Римский и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский почтил память Папы Римского Франциска, скончавшегося 21 апреля 2025 года – на следующий день после Пасхи.

"Миллионы людей во всем мире оплакивают трагическое известие о смерти Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви", — написал Зеленский на платформе X.

Президент отметил, что Франциск молился за окончание войны в Украине и об украинском народе. По его словам, понтифик способствовал единству во всем мире и пытался облегчить страдание молитвой.

"Он знал, как дать надежду, облегчить страдания молитвой и способствовать единству. Молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скучаем вместе с католиками и всеми христианами, которые искали духовную поддержку у Папы Франциска. Вечная память!", — добавил Зеленский.

Камерленг католической церкви кардинал Кевин Фаррелл 21 апреля объявил о смерти Папы Римского Франциска. Понтифик в феврале попал в больницу. Сначала у Франциска заявляли о простуде, однако потом сообщили о бронхите, а впоследствии о двусторонней пневмонии.

Папа Римский пролежал в больнице больше месяца и 23 марта был выписан. Несмотря на заявления об улучшении здоровья понтифика, Франциск не участвовал в молебнах, в частности, на Пасху.

Ранее портал "Комментарии" писали о реакции Путина на смерть Папы Римского Франциска.

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