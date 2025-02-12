Зеленский отреагировал на скандал с достройкой Хмельницкой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достройка энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции это важный проект, который сдержит цены на электричество для населения.

Хмельницкая АЭС. Фото из открытых источников

11 февраля во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал о причинах и преимуществах строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

"Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной станции, и это более 2 гигаваттов электричества для Украины. Наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта. И обязательно это поможет нам сдерживать рост цен на электричество для людей", — пояснил президент.

Также Зеленский отреагировал на критику достройки Хмельницкой АЭС. По его словам, кто не поддерживает увеличение энергетических мощностей Украины из-за достройки реакторов, тот против дешевой энергетики для украинцев.

"Те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна — они свой карман или тех, от кого зависят, наполняют от более дорогой энергии, чем атомная. Каждый может увидеть и убедиться. Я благодарен депутатам, которые сейчас поддержали энергетическую независимость и промышленное развитие Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, что 11 февраля Верховная Рада Украины поддержала законопроект о закупке в Болгарии двух ядерных реакторов для Хмельницкой атомной станции. Это решение вызвало критику среди части депутатов, в частности Ярослав Железняк назвал его "одним из самых больших коррупционных сделок".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР готовятся обжаловать в суде закупку российского оборудования для ХАЭС.

Также "Комментарии" писали, что новые энергоблоки Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на американском ядерном топливе.