Зеленский отреагировал на скандал с достройкой Хмельницкой АЭС

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достройка энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции это важный проект, который сдержит цены на электричество для населения.
Хмельницкая АЭС. Фото из открытых источников
11 февраля во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал о причинах и преимуществах строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
Также Зеленский отреагировал на критику достройки Хмельницкой АЭС. По его словам, кто не поддерживает увеличение энергетических мощностей Украины из-за достройки реакторов, тот против дешевой энергетики для украинцев.
Напомним, что 11 февраля Верховная Рада Украины поддержала законопроект о закупке в Болгарии двух ядерных реакторов для Хмельницкой атомной станции. Это решение вызвало критику среди части депутатов, в частности Ярослав Железняк назвал его "одним из самых больших коррупционных сделок".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР готовятся обжаловать в суде закупку российского оборудования для ХАЭС.
Также "Комментарии" писали, что новые энергоблоки Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на американском ядерном топливе.
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