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Зеленский отреагировал на скандал с достройкой Хмельницкой АЭС

Владимир Зеленский подверг критике тех, кто не поддерживает строительство реакторов на Хмельницкой АЭС.

сегодня, 08:47
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достройка энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции это важный проект, который сдержит цены на электричество для населения.

Зеленский отреагировал на скандал с достройкой Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС. Фото из открытых источников

11 февраля во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал о причинах и преимуществах строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

"Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной станции, и это более 2 гигаваттов электричества для Украины. Наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта. И обязательно это поможет нам сдерживать рост цен на электричество для людей", — пояснил президент.

Также Зеленский отреагировал на критику достройки Хмельницкой АЭС. По его словам, кто не поддерживает увеличение энергетических мощностей Украины из-за достройки реакторов, тот против дешевой энергетики для украинцев.

"Те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна — они свой карман или тех, от кого зависят, наполняют от более дорогой энергии, чем атомная. Каждый может увидеть и убедиться. Я благодарен депутатам, которые сейчас поддержали энергетическую независимость и промышленное развитие Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, что 11 февраля Верховная Рада Украины поддержала законопроект о закупке в Болгарии двух ядерных реакторов для Хмельницкой атомной станции. Это решение вызвало критику среди части депутатов, в частности Ярослав Железняк назвал его "одним из самых больших коррупционных сделок".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР готовятся обжаловать в суде закупку российского оборудования для ХАЭС.

Также "Комментарии" писали, что новые энергоблоки Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на американском ядерном топливе.



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