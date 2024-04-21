Зеленский отреагировал на решение США проголосовать за помощь Украине

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Slava Kot
Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США за поддержку проекта помощи Украине. По словам президента, такое решение США поможет сберечь тысячи жизней и предотвратить расползание войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Палата представителей 20 апреля проголосовала 311 голосами за проект о выделении помощи Украине на 61 млрд долларов. На это решение отреагировал Владимир Зеленский.
Зеленский также указал, что надеется, что после Палаты представителей законопроект о помощи Украине поддержит Сенат США и подпишет президент Джо Байден. Голосование в Сенате США намечено на 23 апреля.
Пакет помощи предусматривает 61 млрд долларов помощи Украине и другим в регионе для борьбы против России. Из них 49,9 млрд долларов будут составлять оборонные расходы, 7,8 млрд – это потенциальная бюджетная поддержка, 1,57 млрд – экономическая помощь и 400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле нервно отреагировали на решение о помощи Украине от США.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором президент назвал атомные электростанции следующими целями РФ.
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