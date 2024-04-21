Зеленский отреагировал на решение США проголосовать за помощь Украине

Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США за поддержку проекта помощи Украине. По словам президента, такое решение США поможет сберечь тысячи жизней и предотвратить расползание войны.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Палата представителей 20 апреля проголосовала 311 голосами за проект о выделении помощи Украине на 61 млрд долларов. На это решение отреагировал Владимир Зеленский.

"Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба народы сильнее", — написал в социальных сетях президент.

Зеленский также указал, что надеется, что после Палаты представителей законопроект о помощи Украине поддержит Сенат США и подпишет президент Джо Байден. Голосование в Сенате США намечено на 23 апреля.

Пакет помощи предусматривает 61 млрд долларов помощи Украине и другим в регионе для борьбы против России. Из них 49,9 млрд долларов будут составлять оборонные расходы, 7,8 млрд – это потенциальная бюджетная поддержка, 1,57 млрд – экономическая помощь и 400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле нервно отреагировали на решение о помощи Украине от США.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором президент назвал атомные электростанции следующими целями РФ.