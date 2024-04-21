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Зеленский отреагировал на решение США проголосовать за помощь Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на голосование в Палате представителей о помощи Украине.

сегодня, 08:05
Автор:
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Slava Kot
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Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США за поддержку проекта помощи Украине. По словам президента, такое решение США поможет сберечь тысячи жизней и предотвратить расползание войны.

Зеленский отреагировал на решение США проголосовать за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Палата представителей 20 апреля проголосовала 311 голосами за проект о выделении помощи Украине на 61 млрд долларов. На это решение отреагировал Владимир Зеленский.

"Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба народы сильнее", — написал в социальных сетях президент.

Зеленский также указал, что надеется, что после Палаты представителей законопроект о помощи Украине поддержит Сенат США и подпишет президент Джо Байден. Голосование в Сенате США намечено на 23 апреля.

Пакет помощи предусматривает 61 млрд долларов помощи Украине и другим в регионе для борьбы против России. Из них 49,9 млрд долларов будут составлять оборонные расходы, 7,8 млрд – это потенциальная бюджетная поддержка, 1,57 млрд – экономическая помощь и 400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле нервно отреагировали на решение о помощи Украине от США.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором президент назвал атомные электростанции следующими целями РФ.



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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1781743035287531558
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