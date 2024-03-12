Зеленский отреагировал на предложение Папы Римского о перемирии

Глава украинского государства Владимир Зеленский исключил любое перемирие в ответ на комментарий Папы Римского Франциска о том, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и готова пойти на переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в интервью французской телекомпании "BFM TV".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Для Путина перерыв – это кислород. Это не переговоры, это способ восстановления боеспособности своей армии и обучение молодых призывников", – высказался президент Украины.

Владимир Зеленский считает, что перемирие позволит России производить больше боеприпасов.

"Мы получаем снаряды и ракеты от Северной Кореи (которые использует Россия для нанесения ударов по Украине – ред.), это свидетельствует о том, что у нее есть дефицит тех или иных вооружений", – прокомментировал глава государства.

Несмотря на это, Владимир Зеленский отмечает создание "мирного плана", который может быть составлен в Швейцарии во время "Саммита мира". Страны, поддерживающие этот план, могли бы затем "передать его представителям Российской Федерации".

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