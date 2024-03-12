Зеленский отреагировал на предложение Папы Римского о перемирии

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский исключил любое перемирие в ответ на комментарий Папы Римского Франциска о том, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и готова пойти на переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в интервью французской телекомпании "BFM TV".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский считает, что перемирие позволит России производить больше боеприпасов.
Несмотря на это, Владимир Зеленский отмечает создание "мирного плана", который может быть составлен в Швейцарии во время "Саммита мира". Страны, поддерживающие этот план, могли бы затем "передать его представителям Российской Федерации".
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