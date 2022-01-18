Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о воинском учете женщин, которую поддержало 37 тысяч граждан. Так, государственный глава обратился к министру обороны по поводу необходимости безотлагательного пересмотра ряда вопросов, которые связаны к воинским учетом женщин в Украине. Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Зеленский считает, что резонанс в обществе был вызван недостаточно обоснованным и потому слишком широким списком профессий, согласно которому женщинам необходимо встать на учет. А также президент заявил об отсутствии четко определенной процедуры постановки украинок на воинский учет.

Гарант обратился к главе Минобороны Алексею Резникову и попросил, в первую очередь, рассмотреть существенное уточнение (сокращение) перечня профессий, представительницы которых подлежат воинскому учету. Также Зеленский обратил внимание на внедрение цифровых технологий во время постановки женщин на учет, чтобы личное присутствие украинок во время этой процедуры не было обязательным. Кроме того, президент просит урегулировать вопрос порядка прохождения медосмотра женщинами во время постановки на учет.

Напомним, что в декабре Минобороны Украины издало приказ, обязывающий представительниц множества профессий вставь на воинский учет. Такое решение вызвало резонанс и бурю негодования в обществе. Из-за дефицита информации в обществе возникло непонимание — почему появилась необходимость расширить количество военнообязанных женщин.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркивала, что речь идет об обновлении системы учета, что не подразумевает мобилизацию или призыв гражданок Украины в армию. Кроме того, она отметила, что приказ Минобороны не был неожиданным, ведь нардепы еще в марте прошлого года приняли соответствующий закон.

Ранее на портале "Комментарии" — будут изменения: что решили в Минобороны касательно военного учета женщин.





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