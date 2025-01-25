Зеленский отреагировал на остановку США внешней помощи на 90 дней

Военная помощь Украине от США не будет приостановлена. Этому предшествовало решение Госдепа США остановить внешнюю помощь на 90 дней. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что пока не готов комментировать решение Государственного департамента США, но подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.

"Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я не знаю об этом, я не вижу этих денег. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава богу", — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на документ и источники, знакомые с распоряжением.

Согласно документу, который попал в распоряжение "Politico", сотрудники Госдепартамента должны издать "приказы о прекращении работы" почти всех "существующих программ иностранной помощи". Это решение вступает в силу немедленно и может коснуться уже утвержденных программ, в частности военной помощи Украине.

"Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу издал новые указания, которые останавливают расходы на большинство действующих программ иностранной помощи на 90 дней. Распоряжение, которое шокировало чиновников Государственного департамента, похоже, касается и финансирования военной помощи Украине", – говорится в материале.



