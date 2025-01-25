Зеленский отреагировал на остановку США внешней помощи на 90 дней

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Кравцев Сергей
Военная помощь Украине от США не будет приостановлена. Этому предшествовало решение Госдепа США остановить внешнюю помощь на 90 дней. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что пока не готов комментировать решение Государственного департамента США, но подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.
Читайте также на портале "Комментарии" — Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на документ и источники, знакомые с распоряжением.
Согласно документу, который попал в распоряжение "Politico", сотрудники Госдепартамента должны издать "приказы о прекращении работы" почти всех "существующих программ иностранной помощи". Это решение вступает в силу немедленно и может коснуться уже утвержденных программ, в частности военной помощи Украине.
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