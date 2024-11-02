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Зеленский отреагировал на массированную атаку дронов по Украине

Говоря об атаке дронов президент отметил, что террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность мира

сегодня, 13:43
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский у себя в Telegram отреагировал на атаку дронов по Украине 2 ноября. Президент подчеркнул, что РФ умеет использовать время, которое дает им нерешительность мира.

Зеленский отреагировал на массированную атаку дронов по Украине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно. Сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины", — отметил украинский лидер.

По его словам, из-за атаки российских беспилотников, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева.

"Удары и повреждения были и в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Я благодарю наших защитников неба, которые каждую ночь сбивают "Шахеды". В этом году почти каждая ночь, иногда и утро, и день — угроза "Шахедов". Ударных дронов, которые России дал Иран и ставших одним из основных орудий российского террора против Украины", — отметил глава государства.

По мнению Владимира Зеленского, требуется большее давление на российскую способность производить такое оружие.

"Нужна возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 2 ноября в результате попадания обломков вражеского ударного беспилотника возник пожар в жилом доме в Святошинском районе Киева, пострадали два человека. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Киевской ГВА в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине планируют ввести новые способы сбивания российских ударных дронов типа "шахед". Это станет ответом на попытки страны-агрессора выйти на круглосуточные атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.




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