Зеленский отреагировал на массированную атаку дронов по Украине

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский у себя в Telegram отреагировал на атаку дронов по Украине 2 ноября. Президент подчеркнул, что РФ умеет использовать время, которое дает им нерешительность мира.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, из-за атаки российских беспилотников, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева.
По мнению Владимира Зеленского, требуется большее давление на российскую способность производить такое оружие.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 2 ноября в результате попадания обломков вражеского ударного беспилотника возник пожар в жилом доме в Святошинском районе Киева, пострадали два человека. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Киевской ГВА в Telegram.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине планируют ввести новые способы сбивания российских ударных дронов типа "шахед". Это станет ответом на попытки страны-агрессора выйти на круглосуточные атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
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