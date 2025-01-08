Зеленский особо ответил на последние скандальные заявления Маска: что он об этом думает

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина сосредоточена на более актуальных вызовах, в частности, угрозе российских ракетных атак, а не на заявлениях американского миллиардера Илона Маска. Об этом он сказал во время встречи с действующим главой ОБСЕ, министерством иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщает корреспондент УНИАН.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

У президента поинтересовались, вызывают ли у него беспокойство действия Маска, которое в последнее время вмешивается в политику европейских стран и поддерживает силы, критически настроенные по отношению к Украине. Зеленский ответил, что Украина почти за три года войны выстроила крепкие отношения со многими странами.

"Украина за эти три года построила очень сильные и крепкие отношения со странами не только Европейского Союза, но и с другими странами мира всей Европы", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть значительная финансовая поддержка.

"Мы говорим о десятках миллиардов евро в поддержку как нашего бюджета, так и нашей армии, а также о гуманитарной помощи", — добавил он.

Глава государства акцентировал, что сейчас сосредотачивает внимание на проблемах, связанных с безопасностью.

"Зимой я концентрируюсь, извините, на других тревогах, которые, к сожалению, раздаются в украинском небе. Поэтому мы концентрируемся на усилении нашей противовоздушной обороны. Мы базируемся на контрактах, а не на эмоциях, и на крепких договоренностях со странами мира", — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина заключила двусторонние соглашения о безопасности с 27 странами, включающими конкретные финансовые обязательства.

"Мы говорим о конкретном уже 2025-м году, и там есть четкие суммы и распределение средств", — добавил он. Зеленский отметил, что сотрудничество базируется на доверии и четких договоренностях.

Он также упомянул, что в соглашениях предусмотрены базовые договоренности по украинской армии. Кроме того, согласно решению Еврокомиссии, будут выделяться средства на зарплаты украинцев.

"Решение по финансовой поддержке на 50 млрд евро очень серьезно, а также большая доля остальных 50 млрд, полученных от российских замороженных активов, будет использована для гуманитарных и социальных нужд Украины в этом году", — сказал Зеленский.

Президент выразил удовлетворение тем, что за 2024 год удалось создать отличные предпосылки для 2025 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский призвал не драматизировать из-за заявления Трампа о НАТО . Украина стремится получить "конкретные гарантии безопасности" от США и других западных партнеров, и этот вопрос будет обсуждаться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, он прокомментировал недавние заявления Трампа о возможности вступления Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул, что не стоит торопиться с выводами о политике США. Президент напомнил, как ранее украинцам сообщали, что системы Patriot могут быть только в странах НАТО, однако эти системы появились в Украине без ее членства в альянсе, равно как и другие системы, поставленные НАТО.

