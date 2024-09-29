Зеленский оценил свою встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом получил "четкую информацию" о том, что экспрезидент США будет поддерживать Украину. Об этом он рассказал в интервью Fox News .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский отметил, что хотя не знает, кто станет президентом США после следующих выборов, он получил заверения от Трампа по поддержке Украины. По словам украинского лидера, Трамп проявил значительный интерес к деталям ситуации на поле боя, к вопросам о поддержке Украины со стороны США и причинам, по которым российский президент Владимир Путин начал вторжение.

"Я не знаю, что будет после выборов в США и кто будет президентом, ведь это ваша страна и народ решает, кто им должен стать. Но я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украина. Есть очень много деталей, которые, я думаю, ему было интересно услышать именно от меня", – отметил Зеленский.



Президент Украины также затронул вопрос о том, беспокоят ли его заявления Трампа по поводу "хороших отношений" с Путиным. На это Зеленский ответил, что надеется на более теплые отношения между ним и Трампом, чем между Трампом и Путиным.

"Я сказал, что надеюсь, что у него более теплые отношения со мной, чем с Путиным. Я сказал это во время нашей встречи. Я понимаю, что у Дональда Трампа есть и были отношения, когда он был президентом", – сказал глава государства.



Кроме того, Зеленский объяснил свое предварительное заявление о том, что не верит, что Трамп знает, как завершить войну. Он подчеркнул, что это связано с тем, что понимание ситуации на поле боя и цены войны гораздо глубже у тех, кто находится непосредственно в эпицентре событий.

"Нет, я сказал, что думаю, что именно мы понимаем гораздо лучше всех, включая Дональд Трамп, что происходит у нас в Украине и как это остановить. Это трудно понять. Со всем уважением, между США и Украиной большое расстояние. И если у вас нет войны, то вы не можете это понять. Потому что Украина до полномасштабного вторжения и после – это две разные страны. Поэтому без этого опыта, вы не сможете понять, как остановить Путина, и именно этим я хотел поделиться – какова. цена этой трагедии, кровавого вторжения Путина", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп хотел унизить Зеленского в США