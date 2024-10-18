Зеленский объяснил, зачем Путину саммит БРИКС в Казани

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящий саммит БРИКС в Казани станет для Владимира Путина попыткой показать, что Россия не находится в международной изоляции. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, транслируемым в рамках национального телемарафона.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Формат БРИКС помогает Путину продемонстрировать мировому сообществу и своему народу, что изоляции России нет. К примеру, приедут 20 стран, которые расширят формат БРИКС. Однако важно, на каком уровне они прибудут. Это имеет значение, и я считаю, что наши партнеры должны приложить больше усилий, чтобы на встречу с Путиным приехали не все лидеры. Это важно", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Путин будет пытаться продвинуть на встрече БРИКС свою концепцию завершения войны.

"Он будет делать все возможное, чтобы предложить миру свою формулу мира. Для того чтобы его идеи нашли поддержку, ему нужна опора. Путин понимает, что нет поддержки со стороны США, Евросоюза или Европы в целом. У него есть вопросы и с азиатскими странами". , и с арабским миром, который, хотя и объединен в определенных вопросах, все же разделен.

Он также добавил, что БРИКС Путин будет использовать не столько для развития экономических отношений, сколько для продвижения своего видения окончания войны.

"Он будет привязывать свое видение к экономическим достижениям стран-участниц БРИКС или расширенному формату БРИКС. Это те, кто будет присутствовать на встрече", — добавил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что этот вопрос является одним из самых болезненных и вызывает много проблем.

"Мы поднимали этот вопрос в разговорах с Белым домом, и то, что делает Россия, чтобы привлечь генсека ООН Гутерреша к этому саммиту — это негативные сигналы и тревожные колокольчики", — отметил Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что Россия не может организовать настоящий мирный саммит, поскольку не имеет такой широкой поддержки, как Украина.

"Но они пытаются создать видимость начала разговора, используя площадку БРИКС. Они предлагают вроде бы неформальный диалог о прекращении войны. Таким образом, они пытаются разделить единство мировых лидеров вокруг Украины", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский спрогнозировал три пути для Украины после выборов в США