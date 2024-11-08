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Зеленский объяснил, почему санкции против России не работают: что нужно изменить

Россия активно обходит санкции, а уже существующие имеют исключения.

сегодня, 09:57
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что принятые санкции против России срабатывают недостаточно, поскольку имеют исключения, которыми активно пользуются в Кремле. Кроме того, по словам президента, Россия только одним способом обойти санкции получает больше денег, чем вся помощь международных партнеров для Украины.

Зеленский объяснил, почему санкции против России не работают: что нужно изменить

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после саммита Европейского политического сообщества дал пресс-конференцию, во время которой указал на недостаточные санкции против России. Как пример, Зеленский назвал теневой флот России, который беспрепятственно перевозит российские ресурсы через воды стран ЕС.

"Российский теневой флот зарабатывает 11-12 млрд долларов в месяц. Умножаем на 12 месяцев... Только один теневой флот Российской Федерации, на который не были наложены санкции, заработал за почти три года войны, больше, чем вся помощь всего мира Украине в этой войне", – объяснил президент.

Зеленский также указывает, что санкции против России имеют исключение во многих сферах, что позволяет Москве активно получать средства, используемые на войну против Украины.

"Когда мы говорим о санкциях, полностью ли сработали санкции с банковской системой? Нет. Почему? Потому что не на все российские банки наложены санкции. Сработало ли снижение цены на энергоресурсы РФ? Нет. Потому что не на все энергоресурсы наложены санкции", — отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил отсутствие санкций против российской политики дезинформации, которую Кремль активно распространял по всей Европе, США, Африке и Латинской Америке. По его словам, Украина неоднократно передавала списки российских пропагандистов ЕС, однако персональные санкции так и не были применены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал план Украины, если Трамп откажет в помощи.

Также "Комментарии" писали о реакции России на заявления Трампа окончить войну в Украине.



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