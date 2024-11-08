Зеленский объяснил, почему санкции против России не работают: что нужно изменить

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что принятые санкции против России срабатывают недостаточно, поскольку имеют исключения, которыми активно пользуются в Кремле. Кроме того, по словам президента, Россия только одним способом обойти санкции получает больше денег, чем вся помощь международных партнеров для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после саммита Европейского политического сообщества дал пресс-конференцию, во время которой указал на недостаточные санкции против России. Как пример, Зеленский назвал теневой флот России, который беспрепятственно перевозит российские ресурсы через воды стран ЕС.

"Российский теневой флот зарабатывает 11-12 млрд долларов в месяц. Умножаем на 12 месяцев... Только один теневой флот Российской Федерации, на который не были наложены санкции, заработал за почти три года войны, больше, чем вся помощь всего мира Украине в этой войне", – объяснил президент.

Зеленский также указывает, что санкции против России имеют исключение во многих сферах, что позволяет Москве активно получать средства, используемые на войну против Украины.

"Когда мы говорим о санкциях, полностью ли сработали санкции с банковской системой? Нет. Почему? Потому что не на все российские банки наложены санкции. Сработало ли снижение цены на энергоресурсы РФ? Нет. Потому что не на все энергоресурсы наложены санкции", — отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил отсутствие санкций против российской политики дезинформации, которую Кремль активно распространял по всей Европе, США, Африке и Латинской Америке. По его словам, Украина неоднократно передавала списки российских пропагандистов ЕС, однако персональные санкции так и не были применены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал план Украины, если Трамп откажет в помощи.

Также "Комментарии" писали о реакции России на заявления Трампа окончить войну в Украине.