Зеленский объяснил, почему россиянам придется уйти из Крыма



















Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что аннексированный в 2014-м году Крым – это украинская территория и российским оккупантам придется оставить эту территорию, уйти из Крыма. Президент уверен, что освобождение Крыма должно произойти также, как и освобождение других регионов, где сегодня закрепились российские захватчики. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По словам Владимира Зеленского, единственное, что сегодня хорошо удается российским оккупантам – это изображать из себя хозяев на украинских территориях. Президент уверен, что так долго продолжаться не может и в итоге россиянам придется уйти из захваченных территорий, которые по праву принадлежат Украине.

"Оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", — отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что российское вторжение в Украину в 2014 году началось именно с Крыма. Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Именно из этого пункта последовали следующие не менее судьбоносные ошибки России, которые все вместе приведут к ее историческому ослаблению.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты знают, как не допустить контрнаступления ВСУ – лоббисты уже начинают работать с рядом западных стран.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!