Зеленский объяснил, почему россиянам придется уйти из Крыма

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что аннексированный в 2014-м году Крым – это украинская территория и российским оккупантам придется оставить эту территорию, уйти из Крыма. Президент уверен, что освобождение Крыма должно произойти также, как и освобождение других регионов, где сегодня закрепились российские захватчики. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
По словам Владимира Зеленского, единственное, что сегодня хорошо удается российским оккупантам – это изображать из себя хозяев на украинских территориях. Президент уверен, что так долго продолжаться не может и в итоге россиянам придется уйти из захваченных территорий, которые по праву принадлежат Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты знают, как не допустить контрнаступления ВСУ – лоббисты уже начинают работать с рядом западных стран.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости