Зеленский объяснил, почему без Украины Европа проиграет РФ в войне

В вопросе армии, Европа без украинских воинов не способна противостоять России, поскольку армия врага больше, чем у стран-членов Европейского союза (ЕС). Как передает портал "Комментарии", об этом во время интервью польским СМИ рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что страна-оккупант имеет больше оружия и наглости. Европейцы, в свою очередь, являются более цивилизованными и не привыкли к этому тогда, когда Россия имеет опыт, что прекрасно понимает диктатор Владимир Путин.

Также глава украинского государства высказался о гарантиях безопасности для Украины.

"Когда вы говорите, можем ли в этом году остановить — мы должны сделать все. Сегодня у нас есть Америка — сильный партнер, есть ЕС, который стал крепче", — пояснил президент.

Зеленский добавил, что ЕС необходимо быть более прагматичным и в 2-3 раза нарастить для себя производство вооружения. Это важно, чтобы Россия понимала, что Европа вооружена и способна защищаться. Именно таким образом нужно Путину "бить по рукам".

В частности, Трамп является тем лидером, который может принудить российского диктатора к дипломатии. Украина, в свою очередь, должна договориться с республиканцем о гарантиях безопасности.

"Но Трамп, я считаю, способен и предложить Украине реальные гарантии безопасности", — добавил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — некоторые польские политики возмутились на ответ президента Владимира Зеленского на заявления кандидата в президенты от "ПиС" Кароля Навроцкого. Оппозиционные польские политики считают, что таким образом Зеленский вмешался в выборы в Польше, а также называют украинского лидера комиком, которым руководят из Германии.