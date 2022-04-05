Зеленский объяснил, что будет считать победой Украины в войне с Россией: три важнейших пункта

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что для него будет означать победу Украины в войне с Россией. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Владимир Зеленский сделал во время разговора со СМИ 5 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Прежде всего, чтобы не потерять наш суверенитет. Это очень важно. Второе – я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье – никакие не могут быть разговоры о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией. Это только наша — украинская территория.Я согласен с тем, что там может быть вопрос об отсрочке этого.Это может быть такое компромиссное решение.И Донбасс для меня — это Украина, для нас для всех — это Украина. О территориях, которые они сейчас оккупировали, мы просто не говорим.Даже не обсуждается какой-либо статус территорий, которая была под нашим контролем до 24 февраля.Об этом мы не говорим, хотя условия такие есть, мы их слышали в самом начале.И Донбасс, какой будет, как говорят Сталинград , а он будет — будет именно за это. И то, что Россия признала ОРДЛО — мы должны найти выход из этой ситуации. Мы как Украина. Для нас эти территории украинские и сохранение их статуса как украинских — для нас очень важно", — заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что победой в войне России против Украины будет возвращение к той точке, которая была по состоянию на 23 февраля 2022 года, а также продвижение в переговорах по временно оккупированным территориям Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", генпрокурор рассказала, сколько расследуется дел и кого подозревают.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ освободили три области Украины: какое дальнейшее намерение российского агрессора.

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