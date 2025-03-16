Зеленский обвинил Кремль в отказе от перемирия

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте Россия украла еще почти неделю — неделю войны, которая нужна только России. Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной", — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет продолжать бороться за свою независимость, а важнейшей задачей остается поддержка Сил обороны и безопасности Украины.

"Я благодарю каждого и каждого, кто не забывает, что оборона Украины, устойчивость Украины – это главное. Спасибо всем украинским воинам, каждому нашему подразделению. Спасибо каждому и каждому, кто работает на оборону и на наше государство. И благодарю всех украинцев за каждый сбор для нашей украинской армии", – отметил президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Виткофф рассказал новые подробности о переговорах . Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, также занимающийся переговорами с Россией, заявил о существенном прогрессе в вопросе прекращения огня.

"Мы обсудили много конкретных вопросов, и я хочу отметить огромную пропасть, которая существовала между Украиной и Россией до инаугурации, и на том, где мы сейчас. Мы значительно сузили эти разногласия, достигнув заметного прогресса", — заявил представитель администрации Трампа.