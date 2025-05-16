Зеленский обратился к Путину с призывом

Сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Албании президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в том числе по поводу переговоров украинской, российской и турецкой делегаций, которые параллельно проходили в Стамбуле.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"На этой неделе у нас был реальный шанс сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только Путин не испугался приехать в Турцию. Я был вчера в Анкаре – и спасибо за участие и прием Президенту Эрдогана – и был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или Стамбуле. И не просто до встречи, а чтобы решить все важные вопросы, по моему мнению. Но он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина", – отметил президент.

Он отметил, что очевидно, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России.

"Несмотря на это, я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул – хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить. Украина готова сделать все реалистичные шаги по завершению этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он заявил, что в течение дня будет информировать всех о происходящем в Стамбуле и есть ли шанс, что российская делегация сделает реальные шаги, чтобы остановить убийства и положить конец войне.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Турции завершились переговоры Украины и России в присутствии турецкой делегации. Украинская делегация на переговорах в Стамбуле Пока официальных заявлений о результатах переговоров не звучало, однако народные депутаты Украины Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко уже сообщили первые инсайды.