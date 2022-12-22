Зеленский обратился к Конгрессу США: в следующем году будет поворотный момент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023-й год будет поворотным для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на выступление главы украинского государства в Конгрессе США.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

"В следующем году будет поворотный момент. Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности", — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что прежде, чем приехать в США он побывал на фронте, пообщался с украинскими защитниками.

Стоит отметить, что появление президента Украины в Конгрессе США встретили аплодисментами.

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Также издание "Комментарии" сообщало — 21 декабря, произошла ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Кроме того, состоялось выступление Зеленского перед Конгрессом США и заявление американского руководства о выделении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. О чем говорит такой поворот событий, включая первый с начала российского вторжения выезд Зеленского из страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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