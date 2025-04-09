Зеленский обозвал спецпредставителя России на переговорах с США

Спецпредставитель Путина украинского происхождения Кирилл Дмитриев ведет переговоры с США по разблокированию санкций и доступу к российским недрам. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами, передает Общественное.

Кирилл Дмитриев (фото из открытых источников)

Зеленский отметил, что Дмитриев выполняет именно такие функции, поскольку возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. У него тесные связи со странами Ближнего Востока, которые, по мнению президента, могут выступать своеобразными гарантами его надежности. Кроме того, Дмитриев также поддерживает связи с американской стороной.

"Что россияне делают? Кроме того, что они пустой документ предложат американцам, просто чтобы показать, что с украинцами сложно соглашением, а они, мол, готовы. Мы точно понимаем, что пуст он будет, потому что энергетику они не отдадут. А вот там, где у них нет технологий, вот там они могут что-то предложить".

Он подытожил, что общая схема выглядит как попытка постепенного восстановления экономических связей. В частности, речь идет о попытке снять санкции с отдельных лиц, которые будут отвечать за определенные направления, например поставки российских полезных ископаемых, которые могут быть предложены в рамках определенных договоренностей.

По мнению Зеленского, именно через Дмитриева Россия ведет переговоры с США о возможных путях частичного разблокирования замороженных активов.

Президент объяснил, что полностью снять заморозку этих средств Россия не способна. Однако может действовать иначе: среди 300 миллиардов долларов замороженных в ЕС активов есть суммы по 2–3–5 миллиардов, принадлежащие конкретным лицам.

Зеленский привел пример, что через посредство кого-то в Европе санкции снимаются, после чего эти активы продаются в виде долга кому-либо из стран Ближнего Востока.

"Например, что-то стоит пять миллиардов, продается за три. А уж страна Ближнего Востока, имея эти долги юридически, может работать с европейскими институтами, чтобы оттуда из общей суммы забрать эти пять себе. Вот эту цепочку продвигает господин Дмитриев, сепар, который в Украине родился", — .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что спецпредставитель Путина скрывал имущество в Европе. Глава Российского фонда прямых инвестиций, член переговорной делегации Кремля по Украине Кирилл Дмитриев оказался собственником недвижимости стоимостью 7,5 млрд рублей.

По данным Фонда по борьбе с коррупцией, чиновнику принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции, а также квартира в Куршевеле. Их общая стоимость – 16 млн евро или 1,5 млрд рублей. Формально эти активы записаны на компании Veles Property и Rocket Holdings. Последнюю 2018 основал на тот момент 70-летний отец главы РФПИ — член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Дмитриев. На него и супругу чиновника Наталью Попову, которая дружит с дочерью президента России Екатериной Тихоновой, также оформлен кипрский оффшор Giscono Holdings Limited.