Зеленский о продлении медреформы в стране: «Минусы убрать, плюсы оставить»

Минздрав до конца текущего месяца должно представить формат продолжение медреформы или ее изменения, а также предоставить план работы над ошибками. Об этом заявил Зеленский во время визита в Житомира сегодня, 8 сентября, сообщает Офис Президента.

Фото: РИА Новости

По мнению лидера страны, сделать шаги по улучшению медреформы достаточно просто. "Плюсы есть - они на поверхности. Но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика", - убежден Зеленский.

Также Глава государства признал, что большое количество лечебных учреждений на грани закрытия, но обвинил в этом предыдущую власть и ее неудачные реформы.

"Где-то закрывается тубдиспансер, где-то - психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем. Многие остановили закрытия таких медицинских учреждений. Так и есть. Что-то не увидел Минздрав - и это правда. Все будет анализироваться: все, что нужно открыть, достроить, доремонтировать, доставить оборудование - поставлена министру здравоохранения задачи. Он должен это сделать", - сказал Глава государства.

Ранее "Комментарии" писали о том, что накануне визита Зеленского в Житомир латали ямы и клали асфальт.

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