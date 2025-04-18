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Зеленский не стал медлить: до какого числа официально продлена мобилизация в Украине

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа

сегодня, 13:15
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Они будут действовать как минимум до 6 августа 2025 года. Об этом сообщает свидетельствуют карты законопроектов №13172 и №13173.

Зеленский не стал медлить: до какого числа официально продлена мобилизация в Украине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер подписал оба документа в пятницу, 18 апреля.

Согласно законопроектам, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.

Это было уже пятнадцатое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — 16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации на 90 дней. Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине будут продолжаться, по меньшей мере, до 6 августа 2025 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что, несмотря на решение парламента продлить действие военного положения до 6 августа, его могут отменить ранее. По словам Черняева, это может быть в случае окончания войны.

Егор Чернев в кулуарных помещениях Верховной Рады рассказал, что парламент может в любое время снять военное положение, если закончится война в Украине.

"Продление на 90 дней, не означает, что это будет 90 дней. Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то совершенно ясно, что Верховная Рада может своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время в течение этих 90 дней", — пояснил народный депутат.




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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56201
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