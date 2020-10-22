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Главная Новости Политика президент Зеленский назвал условия, при которых в Украине введут жесткий карантин
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Зеленский назвал условия, при которых в Украине введут жесткий карантин

По словам Владимира Зеленского, украинские больницы готовы принимать до 15 тыс. больных COVID-19 в день

сегодня, 20:54
Автор:

Татьяна Веремеева

В Украине могут ввести жесткий карантин, "локдаун", если ежедневно будут подтверждаться по 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента.

Зеленский назвал условия, при которых в Украине введут жесткий карантин

По словам Зеленского, сейчас украинские больницы готовы принимать до 15 тыс. новых больных COVID-19 в день. Если же их количество будет больше, то больницы не смогут справляться с нагрузкой.

Глава государства отмечает, что еще месяц назад больницы могли принимать ежедневно не более 9,5 тыс. больных. Именно при таком ежедневном приросте больных коронавирусом система здравоохранения остановилась бы. Зеленский акцентирует внимание на том, что сейчас больницы улучшили уровень подготовки.

Президент также рассказал, что для борьбы с COVID-19 в Украине вынуждены проводить переквалификацию врачей, а также привлекать студентов-медиков.

Напомним, в Украине зафиксировали второй подряд коронавирусный антирекорд. За вчера врачи обнаружили еще 7053 пациентов с COVID-19. С начала пандемии это самый высокий суточный показатель для Украины.


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