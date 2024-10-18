Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Украина готова к переговорам с Россией только при условии, что это будет происходить на равных условиях, и для этого необходима поддержка союзников, в том числе посредством мощного оружия и официального приглашения в НАТО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам, транслировавшимся в телемарафоне.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что наличие необходимого оружия и поддержки плана победы со стороны союзников является важным шагом вперед: "Если у нас есть соответствующее оружие, есть от всех положительная поддержка плана победы — это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации. на той или иной площадке с русскими, потому что партнеры их видят повсюду. Мы не против, но говорим им: Вы хотите, чтобы мы с русскими говорили? стоял. Дайте Invitation (приглашение в НАТО), дайте оружие и тому подобное", — отметил Зеленский.

Президент пояснил, что в основе плана победы лежит демонстрация того, что Украина получает современное оружие от Запада и готова его использовать в случае продолжения агрессии со стороны России. Он добавил, что для Украины важно быть сильной, что и предусмотрено в плане победы: "(Если) сильная страна с защитой — тогда и переговоры другие, тогда тебе не могут просто сказать: "Смотри, если завтра этого нет, послезавтра вас не будет. Нет, никто вам так не скажет, потому что есть ответ, и он уже сосредоточен в Украине. Это пакет сдерживания, соответствующее оружие, соответствующее количество военных и партнеры".

Зеленский также подчеркнул, что при таких условиях переговоры могут быть реальными и равноправными, а любые попытки давления на Украину не будут иметь успеха.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский объяснил, зачем Путину саммит БРИКС в Казани