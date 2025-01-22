Зеленский назвал украинского политика, которым его предлагал заменить Путин

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Россия предлагала заменить его кумом Путина пророссийским политиком Виктором Медведчуком. По словам Зеленского, в первые дни великой войны ему передали ультиматум Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский на форуме в Давосе ответил на вопросы СМИ по поводу "стамбульских договоренностей". По словам президента, "нет никаких турецких переговоров", ведь он никогда не встречался с Путиным в Турции. Как пояснил Зеленский, ему был предоставлен ультиматум от Кремля.
По его словам, один из пунктов, которые предлагал Путин, был отказ Зеленского от президентства, а Украиной должен руководить Виктор Медведчук.
Среди других ультиматумов Путина Украина должна признать Донбасс, как территорию России, признать русский язык. Также Россия настаивала на изменении Конституции, где Украина должна быть нейтральной страной с армией до 50 тысяч и отдать все оружие.
По заявлениям о существовании "стамбульских договоренностей", Зеленский пояснил, что президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Киев "сесть поговорить", однако в Стамбуле Россия снова предложила ультиматум от Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о живущих у в голове планах Путина.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского по поводу желания Трампа закончить войну в этом году.
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