Зеленский назвал украинского политика, которым его предлагал заменить Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Россия предлагала заменить его кумом Путина пророссийским политиком Виктором Медведчуком. По словам Зеленского, в первые дни великой войны ему передали ультиматум Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на форуме в Давосе ответил на вопросы СМИ по поводу "стамбульских договоренностей". По словам президента, "нет никаких турецких переговоров", ведь он никогда не встречался с Путиным в Турции. Как пояснил Зеленский, ему был предоставлен ультиматум от Кремля.

"Некоторые пришли в первые дни оккупации — некоторые из Украины, они пришли с какими-то бумажками и передали мне ультиматум от Путина", — сказал Зеленский.

По его словам, один из пунктов, которые предлагал Путин, был отказ Зеленского от президентства, а Украиной должен руководить Виктор Медведчук.

"Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Так что я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди", — сказал Зеленский.

Среди других ультиматумов Путина Украина должна признать Донбасс, как территорию России, признать русский язык. Также Россия настаивала на изменении Конституции, где Украина должна быть нейтральной страной с армией до 50 тысяч и отдать все оружие.

"Поэтому никогда не было никаких переговоров, это ультиматум от убийцы", — подытожил Зеленский.

По заявлениям о существовании "стамбульских договоренностей", Зеленский пояснил, что президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Киев "сесть поговорить", однако в Стамбуле Россия снова предложила ультиматум от Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о живущих у в голове планах Путина.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского по поводу желания Трампа закончить войну в этом году.