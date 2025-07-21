Зеленский назвал три ключевых темы, которые нужно обсудить с РФ

Украинская и российская стороны могут в ближайшее время возобновить переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства напомнил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России организовать новую встречу в Стамбуле.

"Адженда встречи для нас понятна – возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что подлинного результата в деле прекращения войны можно добиться только во время переговоров на уровне лидеров. Он призвал украинских послов информировать международных партнеров о важности такого формата и необходимости поддержки Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина и РФ готовятся к очередным переговорам в Стамбуле. Как отмечается, переговоры могут пройти в одну из ближайших дат – ориентировочно в среду или четверг. Точная информация о месте, времени и составе делегаций держится в тайне из соображений безопасности. Это не первая попытка Турции выступить посредником в диалоге между двумя странами, находящимися в вооруженном конфликте с февраля 2022 года. Новый раунд встреч, по предварительным данным, будет технического характера и будет касаться ограниченного круга гуманитарных вопросов.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на таких важных аспектах, как организация гуманитарной помощи, обмен военнопленными, обеспечение безопасности критической инфраструктуры, а также вопросы охраны границ. Напомним, 8 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о вероятности проведения многосторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.