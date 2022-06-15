Зеленский назвал страны, поддерживающие вступление Украины в ЕС

Глава государства Владимир Зеленский по результатам встречи с премьером Албании Эди Рамой и главой правительства Черногории Дританом Абазовичем, премьером Северной Македонии Димитаргом Ковачевским, присоединившимся к встрече в формате видеосвязи, сообщил о принятии совместной заявки о поддержке Украины в предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом президент заявил на совместном брифинге с зарубежными гостями.

Лидеры Албании, Черногории и Северной Македонии поддержали вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский подчеркнул, что страны не конкурируют по пути к евроинтеграции. А должны усиливать и дополнять возможности друг друга.

"Я благодарен г-нам Рами, Абазовичу и Ковачевскому за принятие сегодня по итогам наших переговоров совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", — сообщил Владимир Зеленский.

Известно, что Северная Македония, Албания и Черногория не являются членами Европейского союза.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал ключевую цель боев с оккупантами на юге. Президент рассказал о ситуации на фронте в вечерней речи. 14 июня кафиры запустили ракеты по Львовской и Тернопольской области. Силы противовоздушной обороны сбили часть ракет — над Золочевым и Тернопольщиной. Во Львовской области шесть человек госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное. В другой области потерпевших предварительно нет. Зеленский подчеркнул, что Украина в очередной раз обращается к партнерам, ведь для защиты нам нужно современное противоракетное оружие, а не только противовоздушная оборона. Есть потери среди украинцев в Луганской области и Харьковской, защитники и защитницы держать рубежи, в Северодонецке и районе продолжаются тяжелые бои с оккупантами.



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