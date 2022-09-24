Зеленский назвал страну, от которой Украина в войне против РФ ждала помощи, но так ничего и не получила

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его крайне неприятно удивила позиция Израиля по отношению к Украине. С начала полномасштабного вторжения России Украина официально и неофициально множество раз обращалась за помощью, но так ничего и не получила. Кроме слов беспокойства никакой другой поддержки Киев не получил. Как передает издание "Комментарии", такое заявление президент сделал в интервью "Ouest-France".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я шокирован. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль...", – возмутился глава государства.

При этом Владимир Зеленский отметил, что он понимает, что Израиль – это та страна, которая сама время от времени живет в военных действиях и вынуждена защищать свою территорию от врага. Вот только пришла проверенная информация о том, что Израиль экспортирует оружие в другие страны. То есть, в то время, когда Украина критически нуждалась и нуждается в хотя бы каком-то оружии, Израиль продолжает продавать оружие, но при этом отказывает Киеву.

По словам президента, дискуссии о возможных поставках Украине оружия велись на самом высоком уровне, но руководство Израиля так и не пошло на встречу Украине. Больше всего Украина нуждается в противовоздушной обороне и непонятно, почему в этом вопросе Израиль отказывает.

При этом Владимир Зеленский отметил, что не обвиняет руководство страны, а просто констатирует факт.

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