Зеленский назвал самый ужасный момент войны

Президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию в годовщину российского полномасштабного вторжения. Украинский лидер отвечает на вопросы журналистов о годе войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-конференцию украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции журналисты спросили президента Украины о самом ужасном моменте войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Думаю, Буча. Тот момент, когда мы деоккупировали Бучу. Это было ужасно. То, что мы видели… дьявол не где-то под нами – он среди нас", — сказал Владимир Зеленский, говоря о преступлениях российских военных на территории Украины, в том числе и в городе Буча.

Именно в Буче впервые открылись ужасающие последствия российской оккупации. Военные РФ издевались и пытали гражданских жителей Украины. Впоследствии украинские военные деоккупировали другие территории, на которых также выявили последствия издевательств над мирными жителями страны. По сообщению украинских властей в Буче было найдено 458 тел украинцев в братской могиле.

Также президента спросили о людях из его разочаровавшей его команды.

"Все те, кто выезжал 24 февраля… все покидающие Киев все те, кто покидал города и поселки… все те, кто должен был воевать за эту страну, кто должен заботиться о безопасности этой страны", — ответил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" писал о самом большом самолете мира Ан-225 "Мрия", который уничтожили 24 февраля российские военные в Гостомеле.

Также "Комментарии" писали о том, что известно количество военной техники, которое захватила Украина за год войны с Россией.