Зеленский назвал самый ужасный момент войны

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию в годовщину российского полномасштабного вторжения. Украинский лидер отвечает на вопросы журналистов о годе войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-конференцию украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Во время пресс-конференции журналисты спросили президента Украины о самом ужасном моменте войны.
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Именно в Буче впервые открылись ужасающие последствия российской оккупации. Военные РФ издевались и пытали гражданских жителей Украины. Впоследствии украинские военные деоккупировали другие территории, на которых также выявили последствия издевательств над мирными жителями страны. По сообщению украинских властей в Буче было найдено 458 тел украинцев в братской могиле.
Также президента спросили о людях из его разочаровавшей его команды.
Ранее портал "Комментарии" писал о самом большом самолете мира Ан-225 "Мрия", который уничтожили 24 февраля российские военные в Гостомеле.
Также "Комментарии" писали о том, что известно количество военной техники, которое захватила Украина за год войны с Россией.
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