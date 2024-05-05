Зеленский назвал Путина сумасшедшим: что хочет сделать российский диктатор

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Slava Kot
Зеленский назвал Путина сумасшедшим. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин сумасшедший, не желающий заканчивать войну в Украине. По словам президента, Россию можно только вынудить покинуть Украину.
Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 мая заявил, что Путина с его армией можно только заставить уйти из Украины.
Президент также отметил, что российский диктатор Владимир Путин сумасшедший, не хочет мира и стремится сорвать Саммит мира.
По его словам, для преодоления "зла", Украине нужно единство всего мира.Ранее портал "Комментарии" сообщал, что специалисты оценили поведение российского диктатора Владимира Путина и указали, можно ли его считать психопатом. Нейробиолог и профессор Стэнфордского университета Роберт Сапольски отметил, что с Путиным все ясно без психотерапевтических сеансов, ведь "с ним явно что-то не то".
Также "Комментарии" писали о том, что Европарламент принял важное решение по Путину. На поддержанной резолюции российский диктатор был признан нелегитимным президентом России.
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Ольга Іванівна
сегодня, 07:38
Щоб змусити її...треба назвати.її правильно.Вона Разсея,Розсія,бо від розсіяних народів Нарід рос живе на Роси,під Києвом.През.дурень