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Зеленский назвал Путина сумасшедшим: что хочет сделать российский диктатор

Владимир Зеленский объяснил, как заставить Россию оставить в покое Украину.

сегодня, 08:10 comments3487
Автор:
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Slava Kot
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Зеленский назвал Путина сумасшедшим: что хочет сделать российский диктатор

Зеленский назвал Путина сумасшедшим. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин сумасшедший, не желающий заканчивать войну в Украине. По словам президента, Россию можно только вынудить покинуть Украину. 

Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 мая заявил, что Путина с его армией можно только заставить уйти из Украины.

"Мы должны все помнить, что Россию можно только заставить оставить Украину в покое. И это будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила нашего народа, наша военная сила, сила нашего единства с миром, сила партнеров — сила нашей дипломатии" , – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что российский диктатор Владимир Путин сумасшедший, не хочет мира и стремится сорвать Саммит мира.

"Глобальный саммит мира состоится и должен стать успешным, как бы его ни пытались сорвать. Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать", — отмечает Зеленский.

По его словам, для преодоления "зла", Украине нужно единство всего мира. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что специалисты оценили поведение российского диктатора Владимира Путина и указали, можно ли его считать психопатом. Нейробиолог и профессор Стэнфордского университета Роберт Сапольски отметил, что с Путиным все ясно без   психотерапевтических сеансов, ведь "с ним явно что-то не то".

Также "Комментарии" писали о том, что Европарламент принял важное решение по Путину. На поддержанной резолюции российский диктатор был признан нелегитимным президентом России.



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Ольга Іванівна

сегодня, 07:38

Щоб змусити її...треба назвати.її правильно.Вона Разсея,Розсія,бо від розсіяних народів Нарід рос живе на Роси,під Києвом.През.дурень


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