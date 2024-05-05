Зеленский назвал Путина сумасшедшим: что хочет сделать российский диктатор

Зеленский назвал Путина сумасшедшим. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин сумасшедший, не желающий заканчивать войну в Украине. По словам президента, Россию можно только вынудить покинуть Украину.

Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 мая заявил, что Путина с его армией можно только заставить уйти из Украины.

"Мы должны все помнить, что Россию можно только заставить оставить Украину в покое. И это будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила нашего народа, наша военная сила, сила нашего единства с миром, сила партнеров — сила нашей дипломатии" , – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что российский диктатор Владимир Путин сумасшедший, не хочет мира и стремится сорвать Саммит мира.

"Глобальный саммит мира состоится и должен стать успешным, как бы его ни пытались сорвать. Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать", — отмечает Зеленский.

По его словам, для преодоления "зла", Украине нужно единство всего мира.

психотерапевтических сеансов, ведь "с ним явно что-то не то".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что специалисты оценили поведение российского диктатора Владимира Путина и указали, можно ли его считать психопатом. Нейробиолог и профессор Стэнфордского университета Роберт Сапольски отметил, что с Путиным все ясно без

Также "Комментарии" писали о том, что Европарламент принял важное решение по Путину. На поддержанной резолюции российский диктатор был признан нелегитимным президентом России.