Зеленский назвал истинную причину, почему запретил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему в начале полномасштабного вторжения запретил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны России против Украины. По его словам, это стало следствием попыток Кремля оказать влияние на Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский во время совместного с президентом Молдовы Маей Санду ответил на вопросы СМИ по поводу указа СНБО на запрет на переговоры с Россией.

"Я подписал этот указ потому, что Путин начал очень быстро строить большое количество разных каналов вместе с сепаратистами и представителями других государств по влиянию на Украину, на нашу независимость. Я запретил любому, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина во время войны. Это было, когда их войска были здесь, в киевском регионе", — объяснил Зеленский.

Президент добавил, что Путин пытался надавить на Украину с разных сторон, от украинских депутатов, до представителей ЕС и США. Одним из каналов Зеленский назвал "соответствующих людей", о которых все знают, что были арестованы и обменены на украинских военных. Поэтому Зеленский считает, что запрет на переговоры с Россией был "совершенно справедливым решением".

"Я — президент Украины, я лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил. Путину это, конечно, не нравилось, потому что каналов у него было много", — пояснил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о планах Путина заменить его в начале полномасштабного вторжения на пророссийского украинского депутата Виктора Медведчука, также кума главы Кремля. Также президент объяснил, чем на самом деле были "стамбульские договоренности", о которых говорит Путин.

Также "Комментарии" писали, что Путин принял предложение Трампа по переговорам, однако заявил, что они будут "нелегитимными" из-за решения Украины запретить переговоры с Россией. У Зеленского ответили на заявления российского диктатора и объяснили, что он хочет сказать на самом деле.