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Зеленский назвал план Украины, если Трамп откажет в помощи

Владимир Зеленский считает, что Украина может получить замороженные активы РФ для компенсации отсутствия помощи от США.

сегодня, 08:50
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе не следует смотреть на США, чтобы принять сильные решения. По словам президента, одно из таких решений ЕС может принять самостоятельно, а именно, передать Украине замороженные российские активы, стоимость которых оценивается примерно в 300 млрд долларов.

Зеленский назвал план Украины, если Трамп откажет в помощи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после саммита Европейского политического сообщества выступил на пресс-конференции, где прокомментировал возможный отказ США от финансовой и военной помощи Украине. Зеленский указывает, что у Украины есть план действий, однако решение будет зависеть от европейских лидеров.

"Я вам отвечаю. А можно нам взять принадлежащие нам 300 миллиардов?... Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?" – сказал президент.

По словам Зеленского, если ЕС передаст российские замороженные активы, Украина сможет покупать большинство оружия в странах Европы, которые получат от этого финансовую выгоду. Также президент отметил, что часть средств пошла бы на собственное производство оружия в Украине.

После полномасштабного вторжения страны ЕС, США и другие партнеры заморозили российские активы на общую сумму 300 млрд долларов. Наибольшая доля находится в Бельгии – 191 млрд долларов, далее следует Великобритания – около 50 млрд и Франция – 19 млрд. В США заблокировано 7 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал причину, почему Путин начал войну против Украины.

Также "Комментарии" писали о пяти крупнейших обещаниях Трампа, если он станет президентом.



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