Зеленский назвал первый шаг сразу после заключения соглашения о прекращении огня

После заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращение нового нападения России, Украине потребуются европейские миротворцы. Их численность должна быть не менее 200 тысяч. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Reuters".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Из всех европейцев? 200 тысяч — это минимум. Это минимум, а иначе ничего", — сказал глава украинского государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Это число примерно соответствует размеру всей французской армии, которая, по оценкам Министерства обороны Франции в 2020 году, составляла чуть более 200 тысяч человек.

Владимир Зеленский заявил, что как минимум такое количество войск потребуется в качестве гарантии безопасности, если численность войск РФ составляет 1,5 миллиона человек, а у Украины только половина этого числа.

Президент также отметил, что такая сила будет лишь частью необходимых Украине гарантий безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что введение иностранных войск-миротворцев, является одним из лучших инструментов, чтобы принудить Российскую Федерацию к миру.

"Мы все понимаем — сегодня цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину — и всех нас сломать, и вас тоже. Поэтому наша цель найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру. Считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов", — заявил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину.

Три анонимных собеседника Радио Свободы заявили, что в случае отказа США участвовать в миротворческой миссии убедить население Европы отправить своих военных в Украину будет очень сложно.



