Зеленский назвал настоящего победителя выборов в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии. По его словам, победу в голосовании одержала Россия, сначала забравшая часть территорий Грузии, а впоследствии сменила и правительство.

Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в интервью для ведущих СМИ стран Северной Европы отреагировал на выборы в Грузии, где выразил мнение, что в этой стране Россия одержала победу.

"В Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, затем сменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции", — сказал Зеленский.

По словам президента, позиция Грузии очевидна, ведь страна принимает россиян и не вводит санкции против России.

"Никаких санкций против Путина, многие россияне в Грузии. Их выбор – дружба с Россией, их выбор – не идти в ЕС. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии", – считает Зеленский.

Зеленский отметил, что в Молдове Россия "идет по тому же пути", однако это можно измениться, если Запад перестанет говорить о "красных линиях". Также президент объяснил, в чем основная разница между Украиной и Грузией. По его словам, она в том, что Украина больше и имеет больше население, "которое не хочет быть россиянами".

Напомним, что согласно результатам ЦИК провластная партия "Грузинская мечта" получила более 54,2% голосов. Однако с этим не согласна оппозиция, которая отказалась признать результаты выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление в Грузии об Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая и России на исход выборов в Грузии.