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Зеленский назвал, кто его лучший советник

Также Зеленский ответил, боится ли за свою жизнь, что его могут убить.

28 марта 2025, 18:15
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его лучшим советником является его супруга Елена Зеленская.

Зеленский назвал, кто его лучший советник

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Такое заявление глава государства сделал в беседе с французским изданием Le Figaro.

По словам Зеленского, он, как и все люди, иногда сомневается. В таких ситуациях он руководствуется своими ценностями, законами и рассуждает о том, что будет лучшим решением для Украины и ее граждан.

"Но в сложных обстоятельствах я не сомневаюсь. Как и у всех президентов, у меня есть много советников. Одним из лучших стала моя жена. Но наиболее полезными в трудные моменты простые люди, с которыми я общаюсь на улице. Их советы иногда бывают ценнее рекомендаций официальных советников", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский ответил с юмором на вопрос об угрозе своей жизни из-за многочисленных сообщений о попытках покушений.

"Это охрана должна бояться. Ведь если со мной что-нибудь случится, они потеряют работу! Но они профессионалы. Я не позволяю этому вопросу влиять на меня", – отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление по итогам переговоров в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил договоренности с международными партнерами, которые были достигнуты на встрече "Коалиции желающих" в Париже. По его словам, договорились продолжать оказывать давление на Россию.

Владимир Зеленский заявил, что Европа способна себя самостоятельно защищать. По словам президента, Украина с партнерами продолжит работу над гарантиями безопасности как для Киева, так и других стран.

"Укрепление Украины, давление на Россию ради мира, согласование общих шагов безопасности — именно эти темы были главными на встрече в Париже европейских лидеров. Европа точно умеет себя защищать, и мы вместе работаем, чтобы гарантировать нашему государству и всем европейским народам больше безопасности", — заявил Зеленский.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/volodymyr-zelensky-au-figaro-notre-victoire-sera-de-ne-pas-appartenir-a-la-russie-et-a-sa-vision-du-monde-20250326
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