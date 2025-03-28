Зеленский назвал, кто его лучший советник

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его лучшим советником является его супруга Елена Зеленская.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Такое заявление глава государства сделал в беседе с французским изданием Le Figaro.
По словам Зеленского, он, как и все люди, иногда сомневается. В таких ситуациях он руководствуется своими ценностями, законами и рассуждает о том, что будет лучшим решением для Украины и ее граждан.
Кроме того, Зеленский ответил с юмором на вопрос об угрозе своей жизни из-за многочисленных сообщений о попытках покушений.
"Это охрана должна бояться. Ведь если со мной что-нибудь случится, они потеряют работу! Но они профессионалы. Я не позволяю этому вопросу влиять на меня", – отметил он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление по итогам переговоров в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил договоренности с международными партнерами, которые были достигнуты на встрече "Коалиции желающих" в Париже. По его словам, договорились продолжать оказывать давление на Россию.Владимир Зеленский заявил, что Европа способна себя самостоятельно защищать. По словам президента, Украина с партнерами продолжит работу над гарантиями безопасности как для Киева, так и других стран.
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