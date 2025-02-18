Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет

Украина выступает за установление мира, основанное на предоставлении Киеву гарантий безопасности, однако вопрос территориальной целостности страны не подлежит обсуждению. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре, пишет Anadolu Agency.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Как страна мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза и всей Европы, включая Турцию", — подчеркнул он.

По словам президента, Украина никогда не пойдет на компромисс по территориальной целостности страны.

Глава государства отметил, что "не может действовать вопреки Конституции Украины".

"Мы никогда не признаем наши территории, временно оккупированные Россией, частью России. Они являются частью Украины", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что в Украине "предпочитали вернуть оккупированные Россией украинские территории дипломатическим путем".

"Потому что мы не хотим терять наших людей, люди – это самое большое богатство", – пояснил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский срочно отменил визит в Саудовскую Аравию. Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться 19 февраля. В то же время украинский президент посетит Эр-Рияд 10 марта. Такое заявление политик сделал после встречи в Турции с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я не знаю, кто там будет оставаться, кто будет ехать. Мне безразлично. Мне не безразлично, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию", — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с американской делегацией в Эр-Ре.



